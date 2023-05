La Maison Moillard de Nuits-Saint-Georges espère faire briller ses Crémants au concours national

France Bleu Bourgogne : Serge Debussy, les Crémants de Bourgogne se portent bien, après une année 2022 record. Est ce que c'est vrai aussi pour votre Maison ?

Oui, c'est pour nous une année record aussi. Mais on est un peu le nouvel arrivant sur le marché. Donc depuis qu'on est arrivé, c'était en 2016, 2017. Pour le crémant, on progresse tous les ans. On approche des deux millions de bouteilles par an.

Et vous vous situez à quel niveau par rapport à vos concurrents ?

On est dans la poignée des des plus gros faiseurs de Crémant de Bourgogne. On n'est pas les premiers et on n'a pas un historique de longue date, mais on progresse bien.

Comment s'explique cette progression ?

Alors c'est vrai que tout le marché des effervescents, des bulles, fonctionne bien pour tous les segments. C'est clair que les crémants, je pense qu'il y a une reconnaissance de la qualité des produits qu'on commercialise et qu'on a un rapport qualité prix qui est bien situé par rapport au champagne, qui a beaucoup augmenté dans les dernières années. Donc, c'est un des facteurs qui qui nous favorisent. Pour une bouteille sympathique, on est aux alentours de 10 euros.

C'est une vitrine pour vous, ce concours national ?

Oui, c'est une façon de se challenger avec les autres opérateurs sur ce marché-là. De reconnaître ou de faire reconnaître le travail qu'on fait. Et ça nous sert au niveau commercial et marketing.

À quoi on reconnaît un bon crémant ?

Il faut la finesse de bulles, de l'élégance au niveau aromatique, une belle fraîcheur. Il faut que ce soit assez aérien. Donc voilà, c'est un peu un mix de pas mal de paramètres. Et donc par rapport aux autres régions, je pense qu'on se différencie par les terroirs et par les cépages utilisés pour faire le crémant de Bourgogne.

Et on se place à quel niveau dans les classements par rapport aux crémant d'Alsace par exemple ?

On a une belle image. On est la région qui vend, qui vend ses produits, sûrement dans les niveaux de prix les plus élevés. Et oui, il y a une belle demande et une belle image sur le crémant de Bourgogne.