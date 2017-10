La maison paroissiale d'Orthez ne veut plus du cours de pole dance

Marlène Cabezas anime un cours de pole dance à la maison paroissiale d'Orthez depuis fin août. Suite à un article paru dans un journal la semaine dernière, les dames de la paroisse ont décidé de ne plus lui louer la salle, en invoquant des raisons de sécurité.

Depuis fin août, Marlène Cabezas animait un cours de pole dance, de la gymnastique autour d'une barre verticale, dans une des salles de la maison paroissiale. Elle la louait 60 euros par mois. Une activité relayée dans le journal la semaine dernière.

Suite à cet article, les dames de la paroisse ont décidé de ne plus lui louer la salle. Elles ont apparemment été choquées par les tenues : une brassière et un short. Le cours accueillait pourtant des élèves de 13 à 45 ans. Marlène Cabezas a donc été priée de quitter les lieux. La semaine dernière, elle dit avoir retrouvé ses barres, réalisées sur mesure pour la salle, dehors, et la porte fermée. On lui a expliqué que son matériel était trop lourd. Elle a essayé de s'expliquer, mais rien à faire raconte-t-elle : "impossible de discuter. J'ai essayé d'expliquer que j'avais des enfants dans mes cours, que ça n'avait rien à voir avec quelque chose de sexy, que c'était un sport à part entière, mais elles n'ont rien voulu entendre. Elles sont restées bornées sur leurs préjugés. Je leur ai proposé de venir voir un cours, elles n'ont jamais voulu venir. On me donne comme argument la sécurité, c'est faux. Mes podiums font 70 kilos, j'en ai trois, ça fait le poids de trois hommes. Plus mes huit élèves. Il y a aussi deux barres sur mesure qui ne pèsent même pas 10 kilos. Mais je ne vais plus rien pouvoir en faire, elles coûtent 1000 euros et elles ont été fabriquées au millimètre pour cette salle".

La maire de Castetner a proposé d'héberger les cours. Mais les locaux sont moins bien adaptés, Marlène Cabezas pourra donc accueillir moins d'élèves. Nous avons essayé de joindre la maison paroissiale d'Orthez, sans succès.