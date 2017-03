Des affiches d'Yves Saint Laurent accusées de "porter atteinte à la dignité des femmes"

L'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui juge "dégradantes" les affiches de la dernière campagne publicitaire de Saint Laurent, renouvelle ce mercredi sa demande de les retirer au plus vite. L'autorité a réitéré sa position lors de son conseil d'administration.

Une campagne qui "porte atteinte à la dignité des femmes"

Pour l’ARPP, "de telles représentations, du fait des postures du mannequin, présentées comme offertes aux passants, constituent une instrumentalisation des femmes ainsi réduites à la fonction d’objet sexuel et portent atteinte à leur dignité.". L'autorité estime aussi que "ces images banalisent des stéréotypes sexistes et sont en ce sens de nature à choquer la sensibilité du public". Mardi, l'autorité de régulation de la publicité a écrit à Saint Laurent, en attendant que son jury déontologique ne se réunisse ce vendredi. L'ARPP a ainsi demandé à Saint Laurent de "faire tout son possible pour faire cesser la diffusion, de retirer ces images ou de les changer", a précisé Stéphane Martin.

Des femmes très amaigries et jambes écartées

Ces deux affiches de la nouvelle campagne Saint Laurent, visibles à Paris, font polémique. Sur l'une, une femme apparaît jambes écartées, en talons et collants résilles. Sur l'autre, une jeune femme très amaigrie, sur talons aiguilles et patins à roulettes, est penchée sur un tabouret dans une position jugée explicite.

Parce que @YSL a choisi de fêter les femmes de la manière la plus dégradante #8mars #YSLRetireTaPubDegradante pic.twitter.com/wg0Ew3WCb7 — Anne Tachene (@Atachene) March 4, 2017

Près de 200 plaintes reçues en six jours

L'autorité indique avoir reçu près de 200 plaintes depuis le 3 mars, pour de multiples motifs": "images dégradantes", "femmes-objets", "valorisation de l'anorexie" et même "sexisme alimentant la culture du viol", mais aussi "racolage publicitaire", "soumission", et "atteinte aux droits des femmes". Les publicités ont suscité de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag "YSLRetireTaPubDegradante".

Une publicité Saint Laurent interdite en 2015

En juin 2015, une publicité pour Saint Laurent, publiée dans le magazine Elle UK, a été interdite par l'autorité de régulation de la publicité du Royaume-Uni, qui avait jugé que le mannequin qui y apparaissait était "maladivement maigre".