La maîtrise de l'euskara continue de progresser notablement au Pays basque sud

Au Pays Basque sud, l'euskara continue de se développer d'après la septième enquête socio-linguistique. Selon

cette étude qui vient d'être présentée, par les représentants des gouvernements autonomes basque et navarrais, en 30 ans, la langue basque a gagné plus de 300 000 locuteurs, notamment chez les jeunes. En Biscaye, autour de Bilbao, une personne sur trois parle basque. En Navarre et en Alava, c'est un quart de la population.

ⓘ Publicité

En Gipuzkoa, Biscaye et Alava, actuellement 75% des 16-24 ans maitrisent l'euskara. En Navarre, c'est 28%. Cela est dû à l'enseignement immersif et bilingue qui s'est quasi généralisé après la mort de Franco. Le Gipuzkoa reste le territoire le plus bascophone avec près de 52% de bilingues euskara-espagnol. Dans la communauté autonome basque 89% des habitants souhaitent que tous les enfants parlent basque. 75% veulent également que l'administration leur offre un service bilingue. Enfin, 67% des personnes sont favorables à la promotion de l'euskara.

La connaissance de l'euskara progresse mais son utilisation stagne sur l'ensemble des 7 provinces du Pays basque. Selon l'enquête réalisée par le cluster socio-linguistique, un peu plus de 12% des habitants utilisent chaque jour la langue basque.

Les résultats de la septième enquête socio-linguistique au Pays basque nord seront présentées dans quelques jours à Bayonne par l'Office Public de la langue basque.

Pour Bingen Zupiria le porte parole du gouvernement autonome basque l'euskara est surtout une langue de jeunes et donc d'avenir - Irekia

Résultats de l'enquête socio-linguistique - Irekia

Évolution de l'attitude concernant la promotion de l'euskara dans la communauté autonome basque - Irekia

Le paysage linguistique bilingue favorise l'utilisation de l'euskara © Radio France - Franck Dolosor

Depuis une quarantaine d'années, l'euskara est langue co officielle aux côtés de l'espagnol en Gipuzkoa, Biscaye, Alava et dans le nord de la Navarre © Radio France - Franck Dolosor