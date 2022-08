La majeure partie de l'Indre-et-Loire passe en "crise sécheresse", de nouvelles restrictions d'usage de l'eau

La carte devient de plus en plus rouge. Hormis la Gartempe, la Brenne, la Choisille, la Creuse, la Masse, l'Esvres et le Brignon, tous les autres cours d'eau et leurs affluents en Indre-et-Loire sont en "crise sécheresse", comme l'a annoncé la préfecture, le jeudi 11 août.

Les restrictions d'usage de l'eau sont donc renforcées dans les trois-quarts du département. Les collectivités ont interdiction d'arroser les terrains de sport, même la nuit. Seules les communes accueillant des rencontres de niveau national ont une dérogation, de 20h à 8h. Les agriculteurs, eux, ne peuvent plus irriguer du tout. Ils avaient jusqu'alors, le droit de le faire trois par semaine. Ce sont les deux changements majeurs.

La carte est rouge sur les trois-quarts du département. - Préfecture d'Indre-et-Loire

L'arrosages des potagers la nuit reste autorisé

Pour les particuliers, rien ne change. Que les habitants soient en zone "d'alerte renforcée" ou dans en zone de "crise sécheresse", l'arrosage des potagers reste interdit la journée, de 8h à 20h. Laver sa voiture ailleurs que dans une station, remplir sa piscine ou arroser sa pelouse et autres espaces verts n'est pas autorisé non plus, quelle que soit l'heure.