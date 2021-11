C'est une belle histoire de solidarité et de mémoire. Un policier bordelais a découvert en janvier une malle dans le grenier de son commissariat. Après une enquête de plusieurs mois, il a retrouvé l'identité de son propriétaire, un ancien militaire, ainsi que sa descendante à Villefranche-sur-mer.

La malle d'un héros des deux guerres mondiales découverte à Bordeaux et remise à son héritière azuréenne

C'est le grand jour pour Nicolle Charvin, 83 ans. Cette habitante de Villefranche-sur-Mer s'est vue restituer ce mardi une malle militaire appartenant à son père, décédé il y a 50 ans. C'est un commandant de police réserviste qui a découvert ce coffre en bois kaki à Bordeaux, dans l'ancienne maison où Nicolle est née à la fin des années 30. Une maison vendue en 1956 au ministère de l'Intérieur et transformée en poste de police du quartier des Chartrons.

L'étonnante découverte et l'enquête

Le commandant Pascal Huche a déniché cette malle alors qu'il faisait le ménage au grenier des nouveaux locaux de son unité du quartier des Chartrons. A partir du nom inscrit sur la malle et de quelques documents militaires présents à l'intérieur, il a mené l'enquête. Après des mois de recherches auprès des mairies, des archives militaires, départementales, des cimetières, Pascal Huche découvre le passé militaire du "Lieut.Ribaud", nom inscrit sur le coffre.

Le commandant de police réserviste Pascal Huche © Radio France - Pascal Huche

Qui est le mystérieux "Lieut. Ribaud " ?

Il s'avère que le Lieutenant Jean Ribaud s'est engagé à l'âge de 17 ans dans l'armée, en 1913. Blessé au feu, il est fait sous-lieutenant et chevalier de la légion d'honneur à 23 ans, après avoir sauvé sept personnes. Entre les deux guerres, il reste dans l'armée et part au Maroc comme officier de renseignement. C'est d'ailleurs lors de son retour de Casablanca à Bordeaux qu'il voyage avec la malle, il ramène à l'intérieur des tapis. Durant la Seconde Guerre Mondiale, Jean Ribaud est résistant dans le Cher, il est cité à l'ordre de la nation par le général de Gaulle. Le lieutenant est notamment responsable de réceptionner les parachutages alliés et bloque une colonne allemande. Il est fait colonel à la fin des deux Guerres Mondiales.

Le lieutenant Jean Ribaud fait colonel à la fin des deux guerres Mondiales - Commandant Pascal Huche

Une chaîne de solidarité jusqu'à sa descendante à l'autre bout de la France

La fille du lieutenant Jean Ribaud vit toujours à Villefranche sur Mer, où ses parents ont pris leur retraite dans les années 60. Nicolle Charvin est très émue par cette restitution : "J'ai été très surprise par les recherches et l'investissement de ce policier pour remonter jusqu'à moi. J'ignorais beaucoup de choses sur la carrière de mon père. Ces documents retrouvés dans la malle nous font redécouvrir l'histoire de mon père, c'est extraordinaire, j'en parle avec toute ma famille". Nicolle a deux enfants et sept petits-enfants avec qui elle se remémore.

Mon père ne parlait pas de cette période. J'ai découvert beaucoup de choses sur son passé militaire grâce aux documents qui étaient dans cette malle, aux côtés de tapis qu'il avait ramené du Maroc.

La remise de la malle à la descendante de Jean Ribaud a été permise grâce à une chaîne de solidarité qui s'est mise en place entre policiers de Bordeaux à la Côte d'Azur.

Documents concernant le Lieutenant Ribaud - Commandant Pascal Huche