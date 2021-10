La maman d’un enfant autiste de 9 ans monte en haut d’une grue à Colomiers pour la prise en charge de son fils

C'est désormais récurrent, une mère de famille qui monte en haut d’une grue pour défendre la prise en charge de son enfant handicapé. Muriel Lasserre a décidé à son tour d’escalader en pleine nuit une grue sur sa commune de Colomiers près de Toulouse pour défendre l’allocation complémentaire qui finance les soins à domicile de son fils autiste de 9 ans. Depuis 4 heures du matin , elle est juchée à 40 mètres en haut de cette grue de chantier sur le boulevard de l’Europe près de la gare des Ramassiers à Colomiers. Elle n’en redescendra pas tant qu’elle n’aura pas obtenu satisfaction.

Mon fils autiste a besoin de ces aides pour aller mieux

« Je défends les droits de mon petit garçon de 9 ans qui est autiste et qui a un taux d’incapacité reconnu de 80%" - explique Muriel qui nous avons joint depuis le haut de la grue. « La MDPH (Maison du Handicap du département) reconnaît que mon fils a un gros handicap qui l’entache dans tous les actes de la vie quotidienne, mais dans le même temps décide de baisser ses compléments d’allocation d’éducation d’enfant handicapé, parce que mon fils va à l’école, qu’il a une évolution favorable. »

Muriel Lasserre témoigne depuis le haut de la grue - "je ne redescendrai pas sans cette aide pour mon fils autiste" Copier

« Mais si mon fils a une évolution favorable, c’est qu’il bénéficie de prises en charge comportementales et cognitives de thérapeutes libéraux, et ce sont ces prises en charge qui font qu’il évolue. Je veux que la MDPH redonne les droits correspondant au handicap de mon fils » ajoute cette mère célibataire qui a abandonné son travail pour s’occuper de son fils Yannis. "Je suis à la maison, je dois m’occuper de lui jour et nuit, donc je n’ai pas d’autres choix que d’avoir cette allocation d’éducation d’enfant handicapé et son complément."

à lire aussi Une mère monte en haut d’une grue à Toulouse pour obtenir une prise en charge de ses enfants handicapés

Muriel Lasserre indique qu'elle ne redescendra pas tant qu'elle n'aura pas obtenu l’assurance de cette aide de compensation qu’elle réclame en vain auprès de la MDPH depuis des mois.

La mère de famille a déployé une banderolle sur la grue "La MDPH m'a tué" - @Muriel Lasserre

La grue, le recours des parents d'enfants handicapés à bout

Le 6 Octobre dernier, un papa était monté en haut d’une grue à Cugnaux au sud de Toulouse pour obtenir le placement de son enfant handicapé dans une structure adaptée. Fin juin, une mère de famille du Gers était montée là encore en haut d’une grue près de l’hôpital Purpan pour obtenir un logement afin que ses deux enfants lourdement handicapés puissent bénéficier de soins. A chaque fois, ses parents avaient obtenu gain de cause après des négociations express avec les services sociaux et l’Agence Régionale de Santé.