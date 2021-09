La maman de Lorenzo, ce jeune devenu tétraplégique après une agression, cherche un logement à Pérols

Les parents de Lorenzo cherchent un logement adapté pour leur fils à Pérols. Lorenzo, c'est ce jeune de 19 ans qui avait été agressé en août 2020 lors d'une bagarre en soirée entre deux groupes de jeunes. Il est aujourd'hui tétraplégique et vit pour le moment au Centre de Rééducation Propara à Montpellier. Lorenzo devrait pouvoir revenir chez lui d'ici la fin d'année 2021 ou début 2022.

Mais la maison où vit sa famille n'est pas adaptée à une personne en fauteuil roulant. "Premier obstacle : le portail. Il y a un seuil qu'il ne peut pas passer. Pareil pour la porte d'entrée" explique la mère de Lorenzo, Elise Vera. Dans la maison, c'est la même chose : "on a un îlot central qui lui bloque l'accès au frigo" et puis pour aller dehors, "la baie vitrée n'est pas assez large pour qu'il la passe."

La maison où vit Elise Vera et sa famille n'est pas adaptée pour accueillir Lorenzo et son fauteuil roulant. Copier

La famille cherche un logement à Pérols

Il n'est pas possible d'agrandir leur logement ni de faire des travaux qui couteraient trop cher. Alors Elise Vera cherche à "acheter un terrain où on pourrait construire, une maison plein pied où on peut faire des travaux" ou encore "une maison à étages qu'on pourrait démolir pour reconstruire." Ce qui rend leur recherche difficile c'est qu'Elise Vera refuse de quitter Pérols : "j'y suis depuis que j'ai deux ans." Et ses deux filles de 12 et 14 ans ne veulent pas partir non plus. Elles "ont leurs habitudes, leurs amis, le collège."

Elise Vera cherche à acheter un logement à Pérols. Copier

La maman de Lorenzo reste joignable sur sa page Facebook pour toute proposition de logement à Pérols. Il n'y a pas vraiment de contraintes financières puisque le couple va vendre sa maison actuelle. Cependant, les cinq membres de cette famille auront besoin d'un logement temporaire le temps des travaux dans leur future maison.