La maman de "Princesse Zoé" retrouve Pimpinou, le doudou volé de sa petite fille décédée

Elle avait lancé un appel sur France Bleu Pays de Savoie. Émilie, la maman de la petite Zoé, s'était fait voler son sac à main cet été en Isère. A l'intérieur, le doudou et des souvenirs de sa fille, décédée en juin dernier d'une tumeur. Le sac vient d'être retrouvé et Pimpinou est rentré chez lui.

Une très bonne nouvelle pour la maman de "Princesse Zoé". Souvenez-vous, Émilie s'était fait voler son sac à main dans la voiture d'une de ses amies fin août à Saint-Ismier (Isère). A l'intérieur, des souvenirs de sa petite fille atteinte d'une tumeur et décédée en juin dernier. Elle avait alors lancé un appel sur France Bleu Pays de Savoie pour retrouver ces objets : Pimpinou, le doudou de Zoé, et un petit galet peint par la maman et sa fille.

Le sac et le doudou retrouvés dans la cour d'une association de Grenoble

Un appel qui a visiblement fonctionné. Ce jeudi soir, l'amie d'Émilie, qui elle aussi s'était fait voler son sac, a reçu un appel d'une association de Grenoble. "Bonjour, nous avons retrouvés vos deux sacs, déposés à l'arrière de notre cour." Les sacs, et les objets qu'ils contenaient.

"Mon amie a demandé à cette dame si un lapin s’y trouvait", écrit Émilie, la maman de Zoé, sur sa page Facebook. "Et oui Pimpinou était bien là. Ainsi que le petit galet que j’avais fait décorer à Zoé. Et puis mes petits mots, et puis toutes nos affaires personnelles à toutes les deux.

On est super contents et soulagés ici, Zoé doit l’être aussi là-haut ! - Émilie, la maman de Zoé

"Seul l'argent manquait finalement, quelle « chance » incroyable d’avoir tout retrouvé ! Les voleurs auraient -ils vu la publication ? On est super contents et soulagés ici, Zoé doit l’être aussi là-haut ! 💖"