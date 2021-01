La Manche a désormais le taux d'incidence le plus élevé de Normandie

D'après les dernières données de l'Agence régionale de santé de Normandie, la Manche est le département où le taux d'incidence est le plus fort de toute la région. Derrière, on retrouve la Seine-Maritime et l'Orne, également au-dessus des 200 cas pour 100 000 habitants.