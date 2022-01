La Manche a franchi le cap des 50.000 abonnés à la fibre optique

La fibre continue de s'implanter dans le département de la Manche : 50.000 abonnés en bénéficient au quotidien. L'objectif est d'en avoir 45.000 de plus à la fin 2022. Plus de 133.000 foyers, entreprises et sites publics manchois sont éligibles à la fibre.

A l'occasion de la Journée du numérique, Manche fibre a indiqué que le cap des 50.000 abonnés à la fibre optique vient d'être franchi dans le département en ce mois de janvier 2022. Une dynamique entamée en 2014 dans la Manche. L'objectif est de couvrir tout le département à l'horizon 2026.

Fin janvier, ce sont plus de 133.000 foyers, entreprises et sites public manchois dans plus de 180 communes qui sont éligibles à la fibre. Le taux de pénétration commerciale (le rapport entre le nombre de prises commercialisées et celui de prises commercialisables) est de 36%, soit une hausse de 12 points en un an. En septembre 2021, le président de Manche numérique Antoine Delaunay rappelait l'objectif de 220.000 prises réalisées fin 2023.

Un quasi doublement des abonnés manchois d'ici la fin 2022

En 2022, Manche numérique a programmé la construction de plus de 65.000 prises optiques supplémentaires, dont 56.000 ouvertes à la commercialisation. Manche Fibre table sur un quasi doublement des abonnés manchois d'ici la fin de l'année, avec 45.000 clients supplémentaires.

Manche Fibre rappelle que "ce réseau très haut débit est neutre et ouvert à tous les fournisseurs d’accès internet" : plus de 25 opérateurs commerciaux sont à même de proposer une offre fibre.

