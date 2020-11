La Manche en vigilance orange vagues-submersion

La Manche fait partie des cinq départements du nord-ouest de la France placés en vigilance orange vagues-submersion ce dimanche, en raison des vents violents attendus sur le littoral et des grandes marées. L'alerte débute à 17 heures dans le département.

Un épisode de vents forts, comme on a souvent en période automnale. On attend des rafales pouvant atteindre les 120 km/h sur le littoral. Des vents forts associés à des gros coefficients de marée (109 ce dimanche soir) et des risques de fortes vagues sur la côte : il y a un petit risque de submersion sur la côte ouest du Cotentin principalement - Olivier Gonzalez, de Météo France