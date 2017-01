La Manche n'est pas épargnée par la vague de froid

La France grelotte, y compris la Manche. Même s'il fait plus doux qu'ailleurs, les températures ressenties sont très froides à cause du vent. Il fera jusqu'à moins cinq degrés ces mardi et mercredi matins. Le plan grand froid est déclenché.

Votre thermomètre n'affichera pas les températures glaciales que connaît actuellement l'Est du pays. Mais à cause du vent, il fera tout de même très froid dans la Manche. Météo France prévoit jusqu'à moins 5 degrés ressentis ces mardi et mercredi matins dans le Centre et le Sud-Manche.

Cette vague de froid, plus longue que d'habitude d'après les prévisionnistes, devrait durer jusqu'à dimanche. Les températures sont inférieures de 3 à 5 degrés par rapport aux normales saisonnières.

Le plan grand froid déclenché

Le gouvernement promet qu'il y aura de la place pour tout le monde en hébergement d'urgence. Il a donc déclenché le plan grand froid. Dans la Manche, ce plan prévoit d'ouvrir 15 places à Cherbourg, en plus des 33 qui existent déjà dans le département.

Mais d'après les travailleurs sociaux, ces places supplémentaires ne permettent pas d'héberger tout le monde. A Cherbourg selon le Service d'Accueil et d'Orientation, la moitié des près de quarante sans-abri vont dormir dehors, dans une cave ou dans un hall d'immeuble.