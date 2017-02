La manifestation anti-FN dégénère : des dégâts dans le centre-ville de Nantes

La manifestation contre la venue de Marine Le Pen à Nantes a dégénéré samedi après-midi à Nantes. Des affrontements ont opposé les forces de l'ordre à des casseurs. Des commerces ont été vandalisés.

Des tags sur les façades, des bombes de peintures jetées sur les murs, des vitrines brisées, des abris-bus et des sucettes publicitaires cassés, ce sont des images que les Nantais onthélas l'habitude de voir en centre-ville ces derniers mois. Après les multiples manifestations violentes du printemps contre la loi travail, ce samedi après-midi c'est une manifestation contre le Front national qui a dégénéré dans le centre-ville de Nantes.

Tirs de gaz lacrymogènes dans la rue de Strasbourg à Nantes © Radio France - Aurélien Tiercin

Des groupes de casseurs ont très vite perturbé le rassemblement si bien que les organisateurs ont dû écourter leur discours dès les premiers tirs de grenades lacrymogènes.

La boutique Vinci de Nantes une nouvelle vandalisée © Radio France - Aurélien Tiercin

Dans la rue de Strasboug, la boutique du promoteur immobilier Vinci a été de nouveau vandalisée, elle est régulièrement pris pour cible par les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, Vinci étant le concessionnaire de l'aéroport nantais. Juste à côté, des casseurs s'en sont pris à un magasin de prêt-à-porter, ils ont brisé la vitrine et jeté de la peinture à l'intérieur sous les yeux de la vendeuse choquée par la soudaineté et la violence de l'agression.

Une boutique de prêt-à-porter vandalisée par des casseurs à Nantes © Radio France - Aurélien Tiercin

Un peu plus loin dans la rue de Verdun, un commerçant est en colère, des manifestants ont jeté de la peinture et des pavés dans sa vitrine et dans celle de la boulangerie voisine. Une employée encore sous le choc ramasse des morceaux de verre pendant que des riverains font part de leur exaspération . "Tout ça n'attirera que des voix au front national à cause de trois abrutis" déplore Stéphane, le gérant d'une boutique, qui montre aux passants les pavés qu'il a reçu dans sa vitrine.

Les pavés qui ont été jetés contre des vitrines du centre-ville de Nantes © Radio France - Pascal Roche

Dans le centre-ville de Nantes, les équipes de nettoiement ont vite remplacé les manifestants, des ouvriers s'activent à nettoyer la peinture qui recouvre la façade de l'hôtel de ville.

Nettoyage de la façade de l'hôtel de ville recouverte de peinture par des manifestants. © Radio France - Pascal Roche

Au moins quatre manifestants ont été interpellés et trois gendarmes mobiles ont été blessés. Le meeting de Marine Le Pen est prévu dimanche après-midi au Zénith de Nantes qui sera placé sous haute sécurité. Des associations et des collectifs anti-FN ont lancé un appel pour des opérations escargots tout autour du Zénith.