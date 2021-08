La manifestation anti-pass sanitaire change de parcours à cause de la braderie de Pau

La manifestation contre le pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale a bien eu lieu ce samedi 28 août à Pau. On le précise parce que c'était aussi le second jour d'un événement palois : la braderie d'été. Le départ était fixé, comme d'habitude, sur la place de Verdun à 10h. C'est au moment de défiler dans les rues que les choses ont pris une tournure légèrement différente.

Le parcours s'est fait à l’extérieur du centre-ville, braderie oblige. Certains manifestants ont tenté tout de même de se diriger dans les rues consacrées à l’événement. Le cortège est passé par le boulevard des Pyrénées. "Ce parcours est spontané" explique une manifestante. L’important pour elle c'est d’être dans la rue et de crier son mécontentement. Les manifestants réclament toujours la fin du pass sanitaire, le choix de se faire vacciner mais viennent pour la plupart soutenir à l’approche de la rentrée le personnel hospitalier. "On est tous dans la même galère, anti-vaccins et pro-vaccins" confie un retraité. Pour certains, c'est leur première manifestation. Ils rejoignent ce samedi les milliers de personnes souvent déjà présentes depuis plusieurs semaines. Ils seront plus nombreux samedi prochain espèrent-ils. Aucun débordement n’était à signaler à la mi-journée.