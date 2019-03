La manifestation Auvergne Rhône Alpes des gilets jaunes au Puy en Velay plutôt calme ce samedi

Le Puy-en-Velay, France

Les manifestants sur la fontaine de la place du Breuil © Radio France - Yves Renaud

Tout juste en fin de journée quelques échauffourées avec les forces de l'ordre ont une fois encore perturbé le déroulement normal de la manifestation..

un face a face tendu entre gilets jaunes et policiers © Radio France - Yves Renaud

Et ce genre d affrontement avec les forces de l'ordre passe de plus en plus mal chez les gilets jaunes. Jean claude un manifestant de 66 ans comprend très bien que les plus jeunes soient tentés de défier l'autorité représentée par la police

Jean Claude soutient les plus jeunes manifestants face aux forces de l'ordre Copier

Un dialogue parfois difficile voire impossible, reste le défi . © Radio France - Yves Renaud

Mais il n y a pas que les plus jeunes pour défier les forces de l'ordre, Sylvie avec une dizaine d'autres gilets jaunes s'est assise au beau milieu de la route..et s'est retrouvée bousculée dans la mêlée. Un baroud d'honneur face aux policiers pour exprimer la force de sa détresse et de sa mobilisation

une confrontation musclée entre gilets jaunes et policiers © Radio France - Yves Renaud

Sylvie bousculée dans l'échauffourée avec la police est très en colère Copier

Une fois encore les gaz lacrymogènes rentrent en scène © Radio France - Yves Renaud

retour sur cette manifestation Auvergne Rhône Alpes du Puy en Velay

Une manif relativement calme au Puy en Velay Copier

des manifestants venus de partout en région Auvergne Rhône Alpes © Radio France - Yves Renaud

Aucune dégradation de bâtiment public ou de commerce n a été enregistrée au Puy en Velay , tout juste quelques poubelles incendiées au passage du cortège