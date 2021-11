La manifestation contre les violences sexistes et sexuelles ressemble 400 personnes à Metz

400 personnes ont défilé, ce samedi après-midi dans le centre-ville de Metz pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. "C'est encore important de manifester parce que, comme on peut le voir, il y a toujours autant de disparité entre les hommes et les femmes, explique Eva Volatier, la présidente d'Osez le féminisme 57, une des associations à l'origine de la manifestation. Surtout quand on sait que, pour l'instant, cette année, 101 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint."

Je pense que la question des violences faites aux femmes doit revenir de façon plus importante dans les débats publiques, surtout à l'approche des élections présidentielles

Le cortège est parti du centre Pompidou pour rejoindre le parvis du tribunal. Parmi les manifestants, des associations féministes et LGBT+ comme Nous Toutes et Couleurs Gaies, mais aussi de nombreuses organisations syndicales et même politiques. Ainsi que des familles. Nina est venue accompagnée de son conjoint et de son fils "Je pense que la question des violences faites aux femmes doit revenir de façon plus importante dans les débats publiques, explique-t-elle. Surtout à l'approche des élections présidentielles. Et pour ça, on a besoin d'alliés, du plus de personnes sensibilisées à ces questions".

101 femmes décédées cette année sous les coups d'un conjoint ou d'un ex-conjoint

Lors de la manifestation, un arrêt était prévu devant la gare de Metz, avec une action coup de poing : une partie des manifestantes s'est allongée au sol, tandis qu'une femme lit, au micro, un par un, le nom des 101 femmes décédées sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. "Le but, c'est qu'on s'en rappelle, et aussi qu'on leur rende hommage, enfin "femmage' comme nous on dit", explique Eva Volatier.

Au sol, accompagnée de sa conjointe et de sa fille de 7 ans, se trouve Céline. Pour elle, c'était très important de venir avec elle "Pour qu'elle sache que, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit supporter la violence, espère-t-elle. Ensuite, cet enseignement, elle en fera ce qu'elle veut, mais pour l'instant, je trouve important de lui transmettre ces valeurs."