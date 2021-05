La manifestation de soutien aux Palestiniens réunit une centaine de personnes à Reims

Une manifestation pro-Palestine s'est tenue ce samedi après-midi à Reims (Marne). Une centaine de personnes ont bravé la pluie pour se réunir autour de la fontaine des solidarités, à l'appel de l'Association France Palestine Solidarité Reims Marne. Contrairement à plusieurs villes en France, la manifestation rémoise était autorisée. Elle s'est déroulée dans le calme, devant une patrouille de police.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Sous les slogans "Israël assassin", "Macron complice" et "Palestine vivra", les manifestants ont enchaîné les prises de paroles pour afficher leur soutien local au Palestiniens, victimes d'un "massacre". Tous demandent une paix solide et durable, alors que Israéliens et Palestiniens se livrent à un conflit sanglant depuis plusieurs jours.

Beaucoup de jeunes mobilisés

Dans le cortège, des Palestiniens, des marnais, des membres locaux de Force Ouvrière et de la France Insoumise. Beaucoup de jeunes ont également fait le déplacement, dont un groupe d'étudiants de Sciences Po Reims. "J'ai des amis, des proches, Palestiniens, je me sens concerné par ce qu'ils vivent. C'est terrible", lâche Mattew, 20 ans, originaire des États-Unis. "Je ne comprends pas pourquoi Israël bombarde des civils, bombarde des mosquées. Pourquoi mon pays leur donne de l'argent, des armes.", dénonce-t-il.

À ses côtés, Julia, une sud-africaine juive de 22 ans. L'étudiante se dit particulièrement touchée par la situation palestinienne, "par les images très crues que l'on voit sur les réseaux sociaux, les civils tués, bombardés. À Sciences Po on fait beaucoup de théorie sur les conflits, là c'est important de faire de la pratique, de monter qu'on est pas d'accord avec ce qu'il se passe, même si c'est loin d'être nouveau : ça fait des années qu'il y a des morts", conclut la jeune femme.