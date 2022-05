La manifestation du 1er mai rassemble environ 4 000 personnes à Bordeaux

La manifestation du 1er mai a rassemblé 4 500 personnes selon la CGT à Bordeaux, près de 3 000 selon la police. Les cortèges ont démarré place de la République et sont arrivés place de la Bourse sans problème. Ils se rassemblaient autour de l'urgence sociale et écologique.

Une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron, la manifestation du premier mai à Bordeaux a rassemblé environ 4 000 personnes ce dimanche (4 500 selon la CGT, près de 3000 pour la police). "On veut lui montrer que ce n'est pas parce qu'on a fait barrage à l'extrême droite qu'on veut de sa politique" explique Paul.

Un cortège de la France Insoumise était présent. © Radio France - Jeanne Maisiat

Après les syndicats, les mouvements politiques défilent. Les jeunes de La France Insoumise, d'Europe Ecologie Les Verts et du Parti Communiste Français sont rassemblés derrière une même banderole. Les législatives et l'union de la gauche sont dans toutes les têtes. Derrière eux, le cortège de La France Insoumise est aussi présent, et reprend le slogan de Jean-Luc Mélenchon lors de la campagne présidentielle "un autre monde est possible".