La cristallerie Daum va briller sous les lumières des Victoires de la Musique

Le trophée des Victoires de la Musique, cérémonie qui récompense chaque année depuis 32 ans, les meilleurs artistes français du monde de la musique, a été créé il y a un an et fabriqué par une entreprise lorraine ! La cristallerie centenaire Daum, fondée à Nancy, entend ici rajeunir son image.

On le verra sous toutes ses faces, il sera embrassé, porté haut ce vendredi 10 février 2017, le trophée des Victoires de la Musique. Et c'est une entreprise patrimoniale fondée à Nancy en 1878, la cristallerie Daum qui a créé et fabriqué ce trophée en forme de V, en cristal clair sur son socle de couleur rouge. Depuis un an, la manufacture centenaire qui emploie encore en Meurthe-et-Moselle près de 150 personnes, s'est lancée dans " l'aventure " Victoires de la Musique, Victoires de la Musique Classique et Jazz également.

"Intéresser la jeune génération pour qu'elle vienne travailler dans nos manufactures, s'intéresse et achète Daum"

Chez Daum, Vanessa Sitbon en charge de la communication explique l'importance pour la manufacture de renouveler son image. Une trentaine de trophées en tout ont été fabriqués pour les trois cérémonies. "A travers ce trophée des Victoires de la Musique, on touche une cible plus jeune" déclare la responsable, "nous devons échanger, raconter l'histoire de la manufacture Daum avec des projets plus contemporains aujourd'hui". Vanessa Sitbon confie encore "nous essayons de montrer Daum sous un nouveau visage, nous avons 140 ans d'existence, il faut pouvoir aujourd'hui écrire l'avenir donc intéresser la nouvelle génération pour qu'elle vienne travailler dans nos manufactures, valoriser les métiers et aussi qu'elle vienne acheter Daum. Que Daum existe encore pendant huit mille ans. "