La maraude de Carpentras Solidarités recherche des bénévoles

Par Jean-Pierre Burlet, France Bleu Vaucluse

C'est la deuxième année que "Carpentras Solidarités" distribue nourriture chaude et vêtements tous les samedis et dimanches soirs sur la place des Quinconces de 19h à 20h. Les bénévoles, qui ne sont que 8, préparent la nourriture et la distribuent mais ils ne sont pas assez nombreux pour faire face.