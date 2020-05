PAU : la maraude de la Croix Rouge face à la misère causée par le confinement

REPORTAGE - La maraude de la Croix Rouge sillonne Pau tous les soirs. Avec le confinement son public a doublé. Moins de SDF, et beaucoup de gens qui n'arrivent plus à boucler le mois. En particulier des jeunes

La crise sanitaire a déjà fait des dégâts chez les plus faibles. A Pau, la maraude de la croix rouge a prolongé sa mission quotidienne du soir pour ce confinement. Sa "maraude" sillonne la ville le soir à la rencontre des SDF. Mais les SDF sont confinés dans les hôtels. Les bénéficiaires de cette maraude sont deux fois plus nombreux. Et ce sont le plus souvent des gens qui ont un toit au-dessus de la tête, mais qui sont en grande difficulté à cause du confinement. Et parmi eux beaucoup de jeunes.

Des bénévoles inquiets

Ce mercredi soir, Nathalie, Laurence et Martine sont de maraude. Nathalie conduit le fourgon. Laurence est la référente et Martine l'équipière. A cause de l'épidémie, le nombre de bénévoles aptes et disponibles est passé de cent à soixante-dix. Depuis le confinement, elles font moins de social et la maraude est devenue une épicerie ambulante tant la demande est grande.

Ils n'ont plus les moyens de se nourrir. Ça commence déjà et je pense qu'il va y en avoir d'autre. Il risque d'y avoir des dégâts et pour longtemps - Laurence

Les inquiétudes de Martine et Laurence Copier

(*) Un grand merci à Nathalie, Martine et Laurence pour leur gentillesse