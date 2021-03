La marché d'Haussonville à Nancy fait le plein de clients

La crise sanitaire a bousculé nos rythmes de vie depuis maintenant une année mais aussi nos habitudes. C'est le cas de l'alimentation. Depuis les deux confinements et avec le durcissement des jauges dans les grandes surfaces, de plus en plus de Nancéiens privilégient les produits locaux comme les artisans au coin de la rue ou encore sur les marchés. Dans celui d'Haussonville le vendredi et le samedi, le marché se transforme en véritable ruche. Des vigiles ont été déployés par la mairie pour faire respecter le nombre maximum de clients à l'intérieur.

"On ne va pas se plaindre", admet un commerçant. Les fins de semaines sont animées au marché d'Haussonville : "les gens accumulent une certaine frustration avec le couvre-feu alors ils se lâchent pour le week-end, ils dépensent pas mal." Les artisans constatent également un rajeunissement de la clientèle. "Il y a beaucoup de jeunes. C'est une excellente nouvelle, à nous de les fidéliser", se réjouit le boucher Pascal Morel. Du côté des nouveaux adeptes du marché il y a Julien. Le Nancéiens tente de venir le plus souvent possible depuis le deuxième confinement : "surtout pour les produits frais et locaux, c'est important."