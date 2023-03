La marché de Garéoult en lice pour représenter la région au "Plus beau marché de France"

Après Sanary, Garéoult ? Le marché de Garéoult, comme Sanary vainqueur en 2018 , participe au concours du "Plus beau marché de France", organisé par TF1 et la presse quotidienne régionale. A la surprise générale, c'est le marché de cette petite commune de Provence verte qui a remporté la première étape et va représenter le Var et les Alpes-Maritimes pour la finale régionale, face à Gap et Vaison-la-Romaine.

ⓘ Publicité

Les votes pour cette finale régionale se poursuivent jusqu'au vendredi 31 mars sur le site de TF1. Le marché qui obtiendra le plus de votes représentera la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la finale nationale dont le résultat sera dévoilé en direct dans le journal de 13H00 de Marie-Sophie Lacarrau le 26 juin 2023.

Une centaine de marchands... été comme hiver !

Dans les allées du marché de Garéoult, qui se tient tous les mardis matins de 8h00 à 13h00, clients et commerçants sont confiants : "Vous avez vu notre marché !!?? Il est très beau, il sent bon la Provence. Les rayonnages sont colorés. Les gens sont souriants et accueillants" s'écrie Slimane juste avant de payer ses petits fromages de brebis. "Les marchands sont surtout nombreux" répond Viviane, autre habituée du marché, "et c'est comme ça été comme hiver, il y a toujours beaucoup beaucoup de vendeurs et on trouve de tout !"

Il y a aussi de très nombreux producteurs locaux, reconnaissables à la couleur de leurs étiquettes affichant les prix. "C'est à mon avis une des forces de ce marché, de nombreux produits sont en circuit court et les gens adorent ! Autour de moi, on vend du miel de Sollies-Toucas, des fromages de Rocbaron et moi, je vends des oeufs de Carnoules" indique Pascal derrière son petit étal.

Pour Gérard Fabre, maire de Garéoult, c'est d'ailleurs une fierté de proposer autant de produits dans sa commune de 5000 habitants : "Ce marché a été créé il y a une trentaine d'années. Au départ, il n'y avait que 30 étals. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 avec des produits alimentaires mais aussi des matelas ou des vêtements comme dans n'importe quel marché. Représenter le Var et les Alpes-Maritimes pour cette finale régionale, c'est assez inattendu pour nous et j'espère que les gens vont encore massivement voter pour nous pour représenter la Provence lors de la grande finale".

Un marché éco-responsable

La municipalité compte aussi sur l'engagement éco-responsable du marché pour faire la différence : "Depuis 2012, nous avons réduit de 10 tonnes les déchets du marché grâce aux revendeurs qui se sont engagés dans le tri et la valorisation" précise Patrick Bonnet, élu du Conseil municipal. A la fin du marché, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, une association vient récupérer les fruits et légumes qui n'ont plus vendables pour les transformer en compote ou en soupe.