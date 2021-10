La Marche de la terreur a fait frissonner La Glacerie

Il est aux environs de 19 heures. Un petit groupe de participants arrive à l'orée d'un bois. "Vous êtes prêts ? C'est parti !", lance un des 210 bénévoles, avec un petit sourire malicieux. "On est dans l'inconnu total, on ne sait pas ce qui va nous arriver. on nous promet des choses terrifiantes, alors... On est pressé d'y être", explique Wilfried, un Cherbourgeois adepte d'Halloween depuis une vingtaine d'années. Pour Véronique, c'est un peu moins la rigolade : _"_j'espère qu'ils ne vont pas me perdre. Mais bon, ce genre d'événement, c'est une manière d'affronter mes peurs".

Ambiance avec un groupe de participants à cette Marche de la terreur Copier

Jouer à se faire peur

Au total, une randonnée d'environ quatre kilomètres ponctuée d'énigmes et de saynètes pour cette troisième édition de la Marche de la terreur ce samedi au village de la Verrerie de La Glacerie. Des automates, des effets sons et lumières, et 210 figurants répartis sur le parcours. "Bonsoir et bienvenue sur votre JT préféré. Aujourd'hui nous sommes avec des gens qui ne savent pas du tout dans quelle mouise ils se sont mis". Une vraie-fausse journaliste et son cameraman perdus dans une forêt, éclairés par une petite loupiote. Et au loin, une horde de zombies qui débarque en blouses blanches. "Il y a une épidémie qui s'est abattue sur le monde entier... Attention : ces créatures se mettent à nous bouffer !", prévient la journaliste.

Les participants doivent résoudre des énigmes au gré de leur randonnée © Radio France - Pierre Coquelin

"On voulait se faire peur, on tente. Les décors et les costumes sont bien faits", confie Laëtitia, une Cherbourgeoise. Véronique pousse un cri. "J'ai cru qu'il y avait encore un zombie derrière moi", s'amuse la Manchoise. Bingo pour Tiphaine, la journaliste d'un jour. "La nuit tombe, et les gens commencent à bien crier là. C'est ce qui nous fait plaisir aussi, c'est de faire peur aux gens", s'amuse la jeune femme. "Le bois qui craque, la rivière, les oiseaux... Il y a une ambiance", note Aurélie, alias Satana la mariée.

Les 236 places disponibles sont parties en un quart d'heure - Anne, secrétaire de l'association organisatrice de la Marche de la terreur

Un événement préparé depuis près de deux ans. "L'an dernier, on avait du annuler en raison de la crise sanitaire, précise Anne, secrétaire de l'association organisatrice. _On est plus dans la balade théâtralisée_, avec le côté frisson pour adultes de plus de 14 ans. Cette année, le thème, c'était la peur du noir. Les participants ont une lampe de poche par groupe, mais ils doivent faire attention car certains monstres attaquent quand ils voient de la lumière".

"Les 236 places sont parties en un quart d'heure" - Anne, secrétaire de l'association organisatrice Copier

Rando, boum ou encore enquête

Au-delà de la Marche de la terreur, d'autres événements sur le thème d'halloween sont organisés dans la Manche ce dimanche. Comme la rando halloween à Sottevast, près de Valognes (départ depuis le gymnase à 18h30 pour un circuit de quatre kilomètres de frissons. Apportez votre lampe et un gilet. Pass sanitaire obligatoire. Tarif : quatre euros pour les adultes, trois euros pour les enfants), une boom d'Halloween à la salle polyvalente de Rauville-La-Bigot, près de Bricquebec (de 14 heures à 17 heures. Port du masque obligatoire à partir de 12 ans. Entrée : trois euros, 5,50 pour la formule goûter), le train touristique du Cotentin qui se transforme en train des petits monstres à partir de 15 heures au départ de la gare de Carteret (au menu : jeu de piste dans Portbail. Déguisement de rigueur !) ou encore une enquête à faire en famille à la maison de la Brique à Saint-Martin-d'Aubigny près de Périers, sur une étrange malédiction (Tarif : un euro pour les 8-12 ans, trois euros pour les plus de 12 ans, de 14h30 à 18h30).