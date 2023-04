La Marche des fiertés à Paris se fera sans chars en 2023 pour des questions écologiques et de sécurité

"Mobilité douce mais Fiertés tenaces" : c'est par ces mots que l'association Inter-LGBT, qui organise la Marche des fiertés à Paris, annonce sur sa page facebook renoncer à ses chars pour l'édition 2023. Selon les organisateurs, il s'agit d'une décision motivée à la fois par une démarche environnementale mais aussi en lien avec la sécurisation de l'événement.

Il s'agit de poursuivre "un travail de décarbonation de l'événement en réduisant au maximum son empreinte carbone", en enlevant les camions et remorques qui roulent au ralenti tout au long du défilé. Une problématique renforcée par des questions de sécurité, alors que le nombre de participants à la Marche des Fiertés ne cesse de grimper selon les participants. "Les véhicules motorisés, en plus de mobiliser un nombre trop conséquent de bénévoles, ne permettent plus de garantir convenablement la fluidité du cortège et la sécurité du public", écrivent les organisateurs.

La Marche des Fiertés doit avoir lieu le samedi 24 juin à Paris.