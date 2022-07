La Marche des fiertés à Toulouse réunit des milliers de personnes

La ville rose s'est parée des couleurs de l'arc-en-ciel ce samedi 2 juillet. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues, au départ de la place du Capitole, pour les droits des minorités LGBTQI+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers, intersexes, et asexuelles). En 2022, on pourrait croire que le combat est terminé, avec la légalisation du mariage homosexuel, l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, mais pour les manifestants, il faut continuer la lutte.

Les manifestants sont partis de la place du Capitole © Radio France - Shannon Marini

Derrière les visages recouverts de paillettes, il y a aussi de la crainte. Pierre-Baptiste est inquiet, il faut continuer à marcher : "Il y a eu un attentat à Oslo, rappelle-t-il, une attaque le dimanche 26 juin qui visait la communauté homosexuelle. Je pense que c'est important de montrer qu'on est là, avec le sens de la fête, pour promouvoir la bienveillance et la tolérance."

On peut perdre nos acquis très facilement

Dans la foule, Laura et Ambre se tiennent la main, mais pour Laura, ce simple geste n'est pas encore facile à assumer partout, "à Toulouse, ça dépend des quartiers", reconnait-elle. "On peut perdre nos acquis très facilement, met en garde Nathan. La montée de la haine, des discriminations arrivent en un claquement de doigt. C'est pour ça que ces moments sont très importants. Il faut montrer qu'on existe, qu'on est nombreux et solidaires."

La lutte est donc loin d'être terminée et quoi de mieux qu'une fête géante pour sensibiliser. Simon est venu avec un groupe d'amis. "Il y a de plus en plus de personnes à la Marche qui ne sont pas LGBTQI+, constate-t-il, mais qui se retrouvent dans ce combat de la liberté d'être qui on est et d'aimer qui on veut. Si c'est une manière de faire passer des messages à des gens attirés par le côté festif, c'est tant mieux. On joint l'utile à l'agréable."