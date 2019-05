La Marine nationale fait escale à Tours jusque dimanche

Tours, France

Jusque dimanche la Marine nationale s'expose à Tours place Anatole France. Chaque année une nouvelle ville est choisie pour ce type d'opération qui consiste pour la Marine nationale à se faire connaître afin de recruter 3 500 marins en 2019, des jeunes qui doivent être âgés de 16 à 30 ans. L'an passé c'était Toulouse et après Tours cette année ce sera Strasbourg en 2020. Depuis 2016 la direction du personnel de la Marine nationale est installée boulevard Jean Royer à Tours et emploie environ 250 personnes. Durant tout ce weekend, les visiteurs pourront découvrir les métiers de la Marine nationale : pilote d'hélicoptère, d'avion de chasse, celui de sous-marinier, commandos Marine, fusiliers marins en passant par les plongeurs démineurs, les gendarmes maritimes ou encore les marins-pompiers.

Place Anatole France un hélicoptère est exposé © Radio France - Jean Lebret

La Touraine pourvoyeuse de marins

Chaque année le CIRFA de Tours ( Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées) qui regroupe les départements de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et de l'Indre recrute environ 80 personnes dont une majorité vient de Touraine (environ 60 chaque année). La ville de Tours est aussi l'une des rares villes non côtière pour la Marine nationale à avoir un partenariat avec des lycées professionnels : Becquerel pour les métiers de l'électricité, Bayet et Fontiville (la Riche) pour l'hôtellerie restauration. Chaque année ce sont près de 30 jeunes qui s'engagent dans l'armée.