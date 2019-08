La Marine nationale recrute dix jeunes manchois à Cherbourg

Cherbourg, France

Ces 10 jeunes manchois sont tous du Cotentin, 9 garçons et une fille et ce mercredi après-midi ils sont entrés officiellement dans la marine nationale en présence de leurs proches. Âgés de 16 à 30 ans ils ont été recrutés pour intégrer soit l’école de Maistrance qui forme les officiers mariniers, le cours des matelots ou l’école des mousses à Brest, Toulon, Cherbourg et Lorient. Tous recevront une formation militaire et maritime puis une formation professionnelle adaptée à leurs futurs emplois dans la marine.

Petite explication autour du Caïman, l'hélicopère de la Marine nationale © Radio France - Katia Lautrou

Des valeurs d'entraide

Quant au recrutement, la Marine recherche surtout des hommes et des femmes avec des valeurs, comme le précise le maître principal Stéphane chef principal du bureau CIRFA Marine de Cherbourg : _"On va d'abord rechercher un savoir-être, quelqu'un avec un bon esprit de camaraderie, de fraternité, quelqu'un d'ouvert et de respectueux. Ils ont 6 mois pour changer d'avis et nous aussi !". L_a Marine qui est à 17% de féminisation et espère monter à 22%. Ce mercredi une fille, Emmanuelle de Cherbourg, faisait partie des recrues " J'aime tout : la discipline, l'autorité, l'uniforme, c'est un beau métier".

La signature pour entrer en formation © Radio France - Katia Lautrou

Chaque année, la Marine nationale propose 3500 postes dans plus de 50 métiers à tous niveaux d’études. Le Cirfa Marine de Cherbourg recrute entre 50 et 60 marins par an sur le département de la Manche