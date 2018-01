Île-de-France, France

A Paris la référence c'est la station Austerlitz. On y relève ce vendredi midi 3,20 mètres, loin encore des six mètres mesurés le 3 juin 2016, au plus fort de la crue, mais la Ville de Paris a pris les premières dispositions. Les installations sur les Berges, rive gauche et rive droite sont en train d'être enlevées. La mairie vous conseille aussi de remonter des caves les objets de valeur, parce qu'elles pourraient être inondées.

Le long de la Marne, plusieurs communes surveillent avec attention la montée des eaux. A Saint-Maur, dans le Val-de-Marne, des batardeaux ont été posés pour retenir l'eau, si besoin. A Alfortville, Ivry ou encore Vitry les chemins proches de la rivière sont interdits aux piétons. Même chose à Lagny, en Seine-et-Marne, où des barrières ont été installées pour dissuader les promeneurs.

Des actions de prévention pour l'instant, pas de situation alarmante. Mais la pluie va continuer à tomber ce week-end, et les niveaux de la Marne comme de la Seine pourraient encore monter jusqu'en milieu de semaine prochaine.

Vous pouvez suivre la montée des eaux en temps réel sur le site de Vigicrues.