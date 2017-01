La Marne s'agrandit en avalant une commune de l'Aisne

La petite commune de Gernicourt dans l'Aisne est officiellement depuis le 1er janvier 2017 dans le département de la Marne et dans la région Grand Est. Résultat de la fusion avec la commune marnaise de Cormicy. Les habitants changent de code postal mais pas que...

Ce n'est pas la première commune française à fusionner, mais c'est la première à changer de département ET de région en fusionnant avec une autre commune. La commune de Gernicourt dans l'Aisne, a officiellement changé de département et elle est entrée dans la région Grand Est au 1er janvier 2017, en fusionnant avec la commune marnaise de Cormicy. Et c'est le maire de Cormicy Dominique Decaudin qui a été élu lundi à la tête de la nouvelle commune qui s'appelle... Cormicy. Dominique Decaudin pas peu fier de voir le projet aboutir après des mois de travail : "Arriver à changer les frontières administratives alors que dans notre France républicaine c'est très très compliqué... il y en a encore qui doutaient...".

Antoine Sanchez, désormais maire délégué, et Dominique Decaudin maire de Cormicy. © Radio France - Yann David

Changement de code postal et d'adresse pour les habitants de Gernicourt

Car le projet de fusion entre la commune axonnaise de 49 habitants et la commune marnaise de Cormicy (1450 habitants) a germé dès décembre 2015 et il a fallu attendre le décret du Conseil d'Etat jusqu'au... 28 décembre 2016. En attendant, les équipes techniques ont déjà été mutualisées depuis plusieurs mois. Mais la fusion elle implique surtout un changement d'adresse pour les habitants de Gernicourt, et donc des démarches administratives importantes dans les prochaines semaines. "Pour les cartes d'identité, les passeports, les cartes grises, il y a aussi la carte vitale... beaucoup de documents à mettre à jour", souligne Antoine Sanchez, désormais maire délégué.

Avec la fusion de Gernicourt et Cormicy, ce sont surtout les 11 enfants qui habitent Gernicourt qui vont pouvoir aller à l'école de Cormicy, au lieu d'aller dans une commune axonaise à 20 minutes en bus. Et le budget de la nouvelle commune ? il s'élève à 1 million d'euros. On est loin des 50 000 euros de budget de Gernicourt, qui a vu les dotations de l'Etat fondre comme neige au soleil ces dernières semaines. Alors Antoine Sanchez s'autorise un petit projet : "Nous avons la chance d'avoir une petite chapelle à Gernicourt et elle est à réhabiliter... peut être qu'à l'avenir". Quant à la fiscalité, la hausse des taux d'imposition pour les habitants de Gernicourt sera lissée sur 12 ans comme le permet la loi en cas de fusion des communes.