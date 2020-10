INFO FRANCE BLEU - Dans le cadre de la préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Marne et les Ardennes sont sélectionnés pour accueillir 14 centres à destination des athlètes du monde entier. Les deux départements proposeront des infrastructures pour une vingtaine de sports.

La Marne et les Ardennes accueilleront 14 centres de préparation aux Jeux Olympiques de 2024

Cabinet Marc Mimram Architecture et Associés

C'est officiel, la Marne et les Ardennes vont accueillir des centres de préparation pour les athlètes des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ! Sur les 619 équipements sélectionnés en France, 14 se trouvent dans nos deux départements. Des sites qui vont recevoir, dès l'année prochaine, les sportifs du monde entier dans le cadre de leur entrainement .

De Reims à Bonny-sur-Meuse, du foot au Canoë-kayak

C'est à Reims que les sportifs s'entraineront sans doute le plus, 7 des 9 sites marnais sélectionnés sont dans la cité des sacres : le CREPS, le stade Delaune, le stade Georges Herbert, le gymnase Géo André et le complexe René Tys, sans oublier les futurs nouveaux bébés de la ville de Reims que sont le complexe aqualudique et la Reims Arena.

S'ajoutent à ces lieux, le stade Blériot à Betheny, la piscine de Châlons-en-Champagne. Dans les Ardennes, sont sélectionnés le complexe du Bois de han à Fumay, le site des vieilles forges, la maison départementale des sports, le complexe de Bogny-sur-Meuse ou encore la salle Reine Bestel à Charleville-Mézières.

Du côté des épreuves, là aussi la Marne et les Ardennes sont gâtés avec une vingtaine de disciplines, olympiques et paralympiques : du football au cyclisme sur route, en passant par le Canoë-kayak, le basketball, l'aviron ou encore le water-polo.

Les centres d'entraînement de la Marne pour les JO 2024 © Radio France - Capture d'écran

Les centres d'entraînement des Ardennes pour les JO 2024 © Radio France - Capture d'écran

Une aubaine pour les territoires

Cette liste, c'est clairement le début de la fête ! Pour les athlètes d'abord, c'est une manière de s'imprégner de l'ambiance française et de se projeter en 2024. C'est surtout le temps de la préparation physique, il faut donc aux athlètes des structures de qualité, accessibles : ce sont les comités qui choisissent in fine d'envoyer les sportifs sur les sites les plus adaptés à leurs besoins.

Ces centres sont aussi un moteur pour l'attractivité des territoires, forcément les JO, ça fait venir du monde et puis c'est une opportunité pour les habitants, aux premières loges, de découvrir de nouvelles disciplines et de se lancer dans le monde du sport. C'est, enfin, la fierté d'accueillir des athlètes internationaux et de les pousser jusqu'au jour J.