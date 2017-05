La Marne n'échappe pas à l'augmentation des actes homophobes

D'après le rapport annuel de l'association SOS Homophobie, 1.575 témoignages ont été recueillis en 2016. Un chiffre qui repart à la hausse. C'est sur internet que les agressions verbales augmentent le plus. Explications avec Olivier Nostry, président de l'association Ex Aequo à Reims.

Ce mercredi, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. A cette occasion, l'association SOS homophobie dresse un état des lieux de l'homophobie en France. Ce rapport est basé sur le recueil de nombreux témoignages.

Aujourd'hui, quand on parle d'acte homophobe, on entend par là les gestes et les mots à l'encontre des gay et lesbiennes. Pour Olivier Nostry, le président de l'association Ex Aequo à Reims, "l'homophobie s'exprime souvent chez les jeunes par des paroles qui peuvent sembler anodines mais qui en réalité ont un impact psychologique énorme".

Toujours d'après ce rapport, les actes homophobes sont en augmentation de 19,5% cette année et la campagne présidentielle n'y est pas pour rien. Olivier Nostry explique que lors de la primaire de la droite , des mouvements comme " Le mariage pour tous" et "Sens commun" ont eu la parole et se sont exprimés souvent de façon virulente contre les homosexuels, ce qui a légitimé les actes homophobes.

Aujourd'hui, "il existe une homophobie ordinaire comme il existe un racisme ordinaire" , explique Olivier Nostry. Parmi les témoignages recueillis par SOS homophobie, les insultes sur internet représentent 45% des actes homophobes. Les agressions sexuelles 26%. La famille reste un cadre dans lequel il y a aujourd'hui encore des actes homophobes, tout comme le milieu du travail. 1% des témoignages parlent de licenciement à cause de l'orientation sexuelle.

Si vous avez besoin d'une écoute ou de conseils, vous pouvez contacter l'association Ex Aequo au 25 rue du Jard, à Reims ou au 03 26 86 52 56. De nombreuses manifestations sont prévues cette semaine à l'occasion de la semaine de lutte contre l'homophobie.