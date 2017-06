La marque Cité Plantagenêt déposée par des commerçants du vieux Mans

Valérie Descamps, gérante des magasins Jadimob et Urbamob vient de déposer la marque "Cité Plantagenêt". Elle va fabriquer des sacs en tissus et de la vaisselle.

La marque "Cité Plantagenêt" est désormais déposée. Elle a été déposée par un couple de commerçants du vieux Mans. il s'agit de Valérie et Gilles Descamps, responsables de Jardimob et Urbamob.

Interview de Valérie Descamps qui a déposé la marque "Cité Plantagenet"

Ça coûte 1.000 euros pour dix ans

"Je me suis rendue compte que la marque n'était pas déposée en regardant sur le site de l'Inpi" souligne Valérie Descamps. "En fait, je cherchais quelque chose à proposer aux touristes qui se baladent dans le vieux Mans. J'ai lancé la procédure en octobre en demandant un certain nombre de produits (vaisselle, sacs en tissus,...), et on a eu le résultat il y a un peu plus d'un mois. Le coût est d'environ 1.000 euros et c'est valable dix ans. Dans l'immédiat, je vais proposer des mugs, des porte-clefs. Pour l'instant, je n'ai que des petits sacs en tissus, mais le reste notamment la vaisselle devrait arriver la semaine prochaine pour la semaine des 24h. Par la suite, j'aimerai aussi développer des produits locaux et artisanaux avec l'image Cité Plantagenêt et pourquoi pas des rillettes Cité Plantagenêt".