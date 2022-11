La marque ligérienne Pizza Cosy élue enseigne préférée de pizzas à emporter

Pizza Margherita, Tomates et basilic

Les meilleures pizzas à emporter sont originaires de la Loire ! si l'on en croit le magazine Capital . Il vient d'élire la marque Pizza Cosy "enseigne préférée de pizzas à emporter ou livrées". Une fierté pour Florent Mercier, Ligérien et fondateur de la marque : "Je suis très fier du travail que les équipes ont fait jusqu'à présent. Je suis très fier du travail que les franchisés font aussi sur le terrain tous les jours vis à vis de nos consommateurs".

En douze ans, Pizza Cosy s'est implanté bien au-delà de la Loire, partout en Auvergne Rhône-Alpes et même à la Réunion ou encore aux Sables d'Olonne et à Bordeaux. De quoi finir l'année avec 65 restaurants et 650 salariés.

Des produits français travaillés depuis la Loire, à La Talaudière

Afin de confectionner les pizzas, une partie des produits sont élaborés dans une cuisine centrale à La Talaudière, où travaillent une dizaine de personnes. "Ca apporte de l'uniformité, précise Florent Mercier, parce que nous travaillons avec 100 % de produits frais, donc ça nous permet de contrôler la qualité et la fraîcheur des ingrédients".

Sachant que 95 % des ingrédients proviennent de France : "Le jambon cru vient de Bayonne, qui revendique le label rouge. Notre farine vient de Saint-Etienne. Seule la mozzarella vient de Naples". Mozzarella qui figure en bonne place sur la pizza préférée de Florent Mercier, la margherita.