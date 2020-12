La Marseillaise Monique Simonini élue "Super Mamie France 2020"

C'est donc la locale de l'étape qui a remporté ce dimanche le concours de "Super Mamie France 2020" : Monique Simonini, 82 ans qui vit à Marseille ! Au total onze super mamies originaires des quatre coins de la France étaient sélectionnées pour la finale. En raison de la crise sanitaire l'épreuve était virtuelle, le public et le jury ont suivi les défilés en visio (sur la page facebook de "ES13") alors que les mamies étaient réunies à Saint-Saturnin-les-Avignon. C'est la chanteuse Jeane Manson qui a eu l'honneur d'être la présidente du jury et d'annoncer à Monique son titre !

Une mamie boxeuse

Chaque candidate avait une "spécialité", un challenge a relever, un show à faire et notre super mamie des Bouches-du-Rhône, Monique Simonini, a choisi les gants de boxe, puisque son truc a elle, ce sont les sports de combats ! Et visiblement c'est ce qui a séduit le jury et les plus de 130 000 personnes qui ont visionné la finale puisque Monique a été élue à l'unanimité.

