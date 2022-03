La Marseillaise Sylvie Deyris, 3e de la Coupe de France des fleuristes à Hyères

Une belle médaille de bronze pour Sylvie Deyris à la Coupe de France des fleuristes. La Marseillaise termine à la 3e place après un week-end de compétition à Hyères. C'est Benoît Barbin, qui vient de Paris qui remporte la coupe de France, Kevin Billard, un Niçois de 27 ans, fleuriste et décorateur du Palais Princier de Monaco termine deuxième.

C'est avec un bouquet rose et bleu que Sylvie Deyris a séduit. Un bouquet garni de roses, de delphinium, de clématites et de pivoines. Il a fallu des heures et des heures pour le confectionner et le résultat est impressionnant. Une belle performance pour la fleuriste qui travaille depuis des années mais elle annonce en revanche que c'était sa dernière coupe de France.