La maternité de Ganges ferme temporairement ses portes faute de médecin

À partir du 19 décembre, la polyclinique Saint-Louis à Ganges n'aura plus de maternité et de centre IVG (interruption volontaire de grossesse). Le problème reste le même depuis des mois : Cap Santé ne trouve pas de remplaçant aux gynécologues qui y travaillent... Sur quatre, à la fin de l'année, il n'en reste plus qu'un.

Pour faire face à cette fermeture, l'ARS assure qu'un centre périnatal sera mis en place dans la clinique privée, pour accueillir les mamans pendant et après la grossesse. Mais pour accoucher, elles devront tout de même se déplacer à Montpellier ou Nîmes.