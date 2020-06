Le député LREM Yannick Kerlogot annonce que la maternité de Guingamp, vouée à fermer fin juillet, devrait fonctionner au moins cinq ans de plus.

La maternité de Guingamp devrait rester ouverte au moins cinq ans de plus

La maternité de Guingamp bénéficie d'un délai de cinq ans. Vouée à fermer en février 2019, puis fin juillet 2020, elle devrait pouvoir continuer à fonctionner affirme le député LREM Yannick Kerlogot.

"Au vu du nombre de naissances globalement stable et la venue probable d’une nouvelle pédiatre, je me réjouis que l’autorisation de gynécologie-obstétrique de la maternité de Guingamp soit prolongée à compter du 1er août prochain" annonce le député costarmoricain.

Les autorités auraient examiné le nombre de naissances à la maternité, mais aussi l'arrivée prochaine d'une pédiatre libérale "pouvant donner des consultations à l’hôpital."

La maternité de Guingamp est sur le bon chemin" Yannick Kerlogot

Yannick Kerlogot souhaite toutefois "jeter un regard lucide sur la situation de l'établissement qui reste fragile et doit être consolidée. Dans le cadre du Ségur de la Santé sur lequel la majorité travaille actuellement, il est prévu qu’un nouveau regard soit porté sur les maternités qui ne se réfère plus au nombre de naissances par établissement mais au respect des conditions de sécurité et à la stabilité des équipes."