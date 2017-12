La Rochelle, France

La grosse horloge dans le couloir de la maternité est là pour rappeler que le compte à rebours à commencé. Ce vendredi 15 décembre, passé 23h59, il n'y aura plus aucun accouchement ici, au troisième étage de la clinique. Dans la chambre numéro 8, la petite Noémie est arrivée juste attend, lundi 11 décembre pour le plus grand soulagement de Béatrice sa maman : "Mon terme était prévu au 31 décembre et on m'avait dit qu'ici ils fermaient. Je me suis oh cela va peut-être passer juste et finalement j'ai accouché naturellement un peu plus tôt.". Béatrice connait bien cette maternité, elle a déjà accouché ici de sa première petite fille, Maëlle, il y a trois ans : "J'étais très contente d'accoucher ici où c'est très familial, c'est très cocooning par rapport à un hôpital où cela peut-être l'usine".

Noémie sera peut-être le dernier bébé à être né à la clinique du Mail, anciennement maternité de l'Aurore qui a vu naître "un tiers des Rochelais", estime Olivier Le Borgne, directeur de pôle à la clinique du Mail. Pour Béatrice, "cela fait bizarre de fermer une maternité, un lieu où on voit le jour".

Des naissances mais plus d'obsétricien

Si la maternité ferme, ce n'est pas par manque d'activité. Entre 550 et 600 bébés sont nés ici chaque année mais il n'y a plus d'obstétricien. Et malgré les appels à recrutement et la mobilisation du personnel, personne ne s'est présenté. Joëlle Rouzioux est auxiliaire en puériculture depuis des dizaines d'années, cela fait presque 11 ans qu'elle arpente ses couloirs, elle reconnaît que c'est rageant : "Au niveau du taux de naissance, on remontait mais il n'y a plus de médecins, c'est la fatalité. On ne va pas se battre comme des Don Quichotte".

Plutôt que de se battre contre des moulins à vent, Joëlle et ses 17 autres collègues, plus soudées que jamais, assurent jusqu'au bout leur métier. Elles profitent de ces derniers jours précieux, c'est à la maison que la tristesse reprend le dessus : "Pour la plupart d'entre nous, c'est terrible, c'est dur. C'est le néant, c'est un pied dans la tombe et l'autre qui glisse fortement mais au 20 décembre, on aura les deux pieds dans la tombe. Pour moi ne plus faire le métier que j'adorais, c'est terrible".

Six postes proposés en reclassement

Les neuf sage-femme et les neuf auxiliaires en puériculture se pose la question de l'après, 20 décembre, date à laquelle la clinique ferme définitivement. La clinique du Mail propose six postes dans d'autres services. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été signé explique Olivier Le Borgne, directeur de pôle de la clinique : "Idéalement, il y a six postes sur lesquels elles peuvent se positionner, après il y aura des opportunités à l'hôpital mais personne ne se leurre que ce soit nous que ce soit elles, il n'y aura pas 18 postes et il y a aura forcément des reconversions professionnelles".

Pour Olivier Le Borgne, la fin de la maternité, c'est un échec : "Je le vis assez mal la situation car nous n'avons pas réussi à trouver d'obstétricien. C'est du gâchis et puis pour une clinique, une maternité, c'est une activité qui est assez agréable, donner la vie donc c'est une perte pour tout le monde" . Avec la fermeture de la maternité de la clinique du Mail, c'est la fin de l'offre de soin privé pour le département de la Charente-Maritime.