La maternité de Péronne suspend les accouchements pendant un mois

Les accouchements ne seront plus possibles durant un mois à la maternité de Péronne.

Il n'y aura plus d'accouchements à la maternité de Péronne à compter de ce mardi 30 mai à 8 heures, jusqu'au 1er juillet à 8 heures. Il a été décidé d'une fermeture "provisoire" de l'activité accouchement de la maternité de Péronne, par manque d'anesthésistes. Dans un communiqué que s'est procuré France Bleu Picardie ce vendredi, l'hôpital évoque "un contexte de forte tensions sur les personnels médicaux au niveau national". "

"Malgré les importants efforts consentis par la direction et les responsables médicaux depuis plusieurs semaines, le planning d'anesthésie du mois de juin n'a pas pu être constitué", détaille le centre hospitalier. "Le centre hospitalier ne sera donc malheureusement pas en mesure de garantir un fonctionnement sécurisé et conforme aux obligations réglementaires durant cette période."

Les accouchements seront organisés prioritairement selon les choix des parturientes au sein des maternités les plus proches, c'est à dire à Saint-Quentin, Amiens, Chauny, Cambrai, Arras et l'activité de suivi de grossesse du centre hospitalier de Péronne sera maintenue pour les consultations externes et les échographies.

Les femmes enceintes dont l'accouchement est prévu à cette période seront informées individuellement, indique également l'hôpital. "Les recherches actives de solutions se poursuivent et une évaluation précise sera réalisée à l'issue de cette période, afin d'envisager les conditions de reprise d'activité", conclue le communiqué. "Ça faisait partie de nos craintes aux abords des périodes estivales. Nos craintes se confirment. Pour l'instant, on nous annonce une fermeture d'un mois, à voir si ça ne va pas perdurer sur les périodes de juillet-août, puisque ce sont des périodes de fortes tensions au niveau des effectifs médicaux", réagit Antoine Vinchon, secrétaire général du syndicat autonome des hospitaliers de Péronne, contacté par France Bleu Picardie.

Pas de surprise, car ce n'est pas la première fois que la situation se produit. A la fin 2022 déjà, pendant deux semaines , les accouchements avaient été suspendus à la maternité. "On sait que par expérience que juillet-août, ce sont des périodes de fortes tensions sur tous les métiers de soins, que ce soit les infirmières, les sages-femmes, les médecins anesthésistes, les médecins gynécologues. Aujourd'hui, ce sont les médecins anesthésistes, pendant les fêtes de fin d'année 2022, c'était les pédiatres qui manquaient. A partir du moment où il y a un maillon de la chaîne qui est manquant, c'est toute la chaîne qui devient inutilisable", poursuit le délégué syndical.

Début mars, un rapport remis à l'Académie de médecine préconisait de son côté l'arrêt des accouchements dans les petites maternités, celles de type 1 qui réalisent moins de 1000 accouchements par an, ce qui est le cas de celle de Péronne. Le rapport prévoit par contre de conserver dans les petites maternités les soins pré et post accouchement, et que les jeunes mères y soient transférées en ambulance après avoir donné naissance.