"La maternité de Saint-Junien n'est pas en danger" rassure la direction de l'hôpital

L'annonce a été faite par communiqué ce mardi. La maternité de Saint-Junien a du fermer ses portes par manque de personnel. En réalité, un médecin s'est placé en arrêt-maladie, mais aucun gynécologue remplaçant n'était disponible pour le remplacer. En concertation avec l'Agence Régionale de Santé, l'hôpital de Saint-Junien a donc pris la décision de fermer la maternité.

Depuis ce mercredi matin, les sages-femmes de permanences ont donc pris leur téléphone pour avertir et informer les 230 à 300 patientes de la maternité. "On les a toutes appelées" explique Anne Lepichoux, cadre de santé à l'Hôpital Mère-Enfant de Limoges. _"Elles ont été un peu surprises, voir stressées et, surtout, elles s'inquiètent de savoir quand cela va rouvrir"_complète la sage-femme.

Pas d'inquiétudes concernant la réouverture lundi prochain

"La réouverture est prévue lundi 15 novembre au matin" répond catégoriquement le directeur délégué de l'hôpital de Saint-Junien Stephane Scalabrino. Il rappelle que cette fermeture est avant tout liée à un imprévu, et qu'en aucun cas le service de maternité est remis en cause à Saint-Junien. "La maternité n'est pas en danger" affirme-t-il, "elle occupe une place primordiale sur le territoire, seule maternité à occuper l'ouest du département de la Haute-Vienne et l'est du département de la Charente." Exemple de cette place importante : un médecin a déjà signé son contrat pour venir renforcer l'équipe composée des deux gynécologues présents à Saint-Junien. Sa prise de poste interviendra très rapidement. Une position saluée par les syndicats, notamment la CGT.

Pour le maire Pierre Allard, il faut "former plus de médecins" en France

Cette mésaventure pose néanmoins question. Si elle réaffirme l'importance de la place occupée par cette maternité en zone rurale, elle pose un diagnostic difficile de la manière dont on recrute les médecins en France. C'est en tout cas ce que pense en substance Pierre Allard, le maire communiste de la commune : "On est confronté, comme dans tous les hôpitaux, à une pénurie de spécialistes, puisque le CHU, avec qui on travaille côte à côte, a du mal à fournir un médecin remplaçant pour notre site". L'élu complète : "Cette fermeture provisoire doit nous interroger pour qu'un arrêt de travail ne mette pas à mal la structure. Ca veut dire aussi former plus de médecins dans notre pays".

En attendant, le seul accouchement prévu cette semaine à Saint-Junien a pu avoir lieu à l'hôpital Mère-Enfant de Limoges par césarienne. Les urgences restent possibles à Limoges pour les femmes suivies à une distance respectable, comme les autres hôpitaux en Charente.