La maternité de Sarlat ferme à nouveau cet été

Il n'y aura pas d'accouchements à la maternité de Sarlat entre le 21 juillet et le 7 août prochain. L'Agence Régionale de Santé annonce, ce mardi, qu'elle est obligée de revoir l'organisation des maternités de Dordogne à cause du manque de soignants "compte tenu de la période de congés et de l'absence de remplaçant".

Cette annonce intervient quelques heures après qu' une centaine de personnes a manifesté à Périgueux, pour dénoncer la situation des urgences et des maternités en Dordogne.

Six futures mamans concernées

L'ARS ferme la salle des accouchements à Sarlat à partir de midi, le vendredi 21 juillet et jusqu'au lundi 7 août, soit un peu plus de deux semaines. Les six futures mamans qui devaient accoucher à la maternité de Sarlat seront orientées sur les autres maternités à Périgueux, Bergerac ou encore Libourne. L'Agence régionale de santé annonce qu'elle prendra en charge le transport et cinq nuits d'hôtel.

La maternité de Sarlat a déjà fermé, à plusieurs reprises, faute de soignants. C'est arrivé en mars, en avril et en mai dernier. L'établissement reste ouvert pour le suivi gynécologique et des femmes enceintes.