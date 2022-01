La maternité de Villefranche-de-Rouergue en Aveyron résiste face au manque de sages-femmes

Les accouchements inopinés qui se produisent en-dehors des maternités représentent moins d'1% des accouchements en France mais dans certains départements, ils sont assez réguliers. C'est le cas notamment dans le Lot qui ne dispose plus que d'une seule maternité, à Cahors, depuis la fermeture de celle de Figeac en 2009. En août dernier encore, Noémie a accouché de son deuxième enfant sur son canapé, à Blagnac-sur-Célé.

Parmi les maternités qui bordent le Lot, il y a celle de Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron, qui a échappé de peu à la fermeture temporaire, en octobre 2021. A l'époque, l'équipe de sages-femmes n'est pas au complet et ce sont des soignantes libérales qui viennent renforcer les effectifs pour permettre à la maternité de continuer à fonctionner. C'est toujours le cas, en début d'année 2022 et la maternité aveyronnaise continue d'accueillir des mamans et leurs bébés, grâce notamment au renfort de sages-femmes libérales du département et de soignants de l'hôpital de Rodez.

La maternité de Villefranche-de-Rouergue accueille, dans ces chambres, 12 mamans et leurs bébés, en même temps. © Radio France - Magalie Lacombe

Le groupement hospitalier de territoire voulu par l'ARS Occitanie

C'est précisément ce que souhaite mettre en place et pérenniser l'Agence Régionale de Santé en Occitanie, sous le nom de "groupement hospitalier de territoire". Il s'agit de créer une équipe dépendante d'un établissement support, ici l'hôpital de Rodez, où une équipe de soignants seraient disponibles pour venir remplacer spontanément des absents et éviter aux petites équipes d'assurer seules la continuité du service public.

Travailler sur le rapprochement entre établissements, c'est aussi travailler l'attractivité de l'équipe territoriale dans son ensemble - Bertrand Prudhommeaux, directeur de l'offre de soins et de l'autonomie de l'ARS Occitanie

"Encore faudrait-il que l'hôpital support, déjà, ait les moyens lui-même de fonctionner correctement pour pouvoir dans un deuxième temps via un recrutement obligatoire pouvoir imaginer mutualiser les équipes et moi, je pense qu'on en est très loin", lui répond Emmanuelle Piétri, la responsable de la maternité de Villefranche-de-Rouergue.

Dans ce contexte, les femmes enceintes qui arrivent au terme de leur grossesse continuent, pour certaines, d'appréhender un éventuel accouchement inopiné, faute de maternité à proximité immédiate. Et ce sont elles que Nathalie Charbonnier, sage-femme libérale dans le Nord du Lot et sapeur-pompière volontaire dans le département veille à accompagner au mieux, lors de ses séances de préparation à l'accouchement. "Est-ce que c'était judicieux de fermer toutes les maternités ? Est-ce qu'il aurait mieux valu en garder peut-être une dans le Nord du département ?", s'interroge la professionnelle installée depuis une vingtaine d'années, lorsqu'il y avait encore six maternités dans le Lot.