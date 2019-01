La maternité du Blanc ne rouvrira pas dans l'immédiat

Le Blanc, France

La décision est tombée ce jeudi soir, trois jours après l'audience : le tribunal administratif de Limoges rejette le référé-suspension intenté par les défenseurs de la maternité du Blanc pour faire annuler sa fermeture. Cette procédure d'urgence permet de casser une décision quand un doute sérieux existe sur sa légalité.

Laurent Moreau, du collectif Cpasdemainlaveille, ne comprend pas la décision du tribunal : "On avait de bons arguments, pour nous, le fait était établi. Malheureusement, ça n'est pas ce qu'a vu le juge. La partie adverse a dit beaucoup de mensonges sur le personnel manquant, sur la sécurité etc... On a de quoi être un peu en colère".

La sécurité en question

La maire, Annick Gombert, veut rester combative : "On ne va pas en rester là parce que quand on voit toute cette casse, cette précipitation à fermer un maximum de maternités partout en France, on se dit qu'il ne faut pas laisser faire, qu'il faut continuer la bataille. C'est dans cet état d'esprit là que nous sommes au Blanc". Selon elle, l'argument employé par la partie adverse à l'audience n'est pas valable : "l'avocat de l'hôpital de Châteauroux a insisté sur la sécurité, on sait parfaitement que ce sont des arguments qui ne sont pas recevables. J'ai encore un exemple ce matin : une dame m'a contactée pour sa belle-fille qui est sur le point d'accoucher. Elle a été emmenée par le Samu à Châteauroux, on lui a dit de rentrer chez elle et de s'allonger. Mais il n'y avait pas d'ambulance à disposition alors il fallait que sa famille aille le chercher. Vous voyez qu'on n'est vraiment pas dans une dynamique réelle de sécurité. On met les femmes de notre territoire vraiment en danger, on ne peut pas l'accepter".

Un possible pourvoi en cassation

Les défenseurs de la maternité du Blanc ne comptent pas en rester là : ils étudieront dès ce vendredi midi la possibilité d'un pourvoi en cassation avec leur avocat, Me Herrmann. Et sur le fond, le litige n'a pas été tranché. Le tribunal administratif de Limoges devra rendre une nouvelle décision dans les mois qui viennent. Preuve que le combat n'est pas terminé pour les Blancois, une délégation se rendra ce samedi en Normandie, à Bernay, une commune dont la maternité est fortement menacée. L'événement a été appelé "le rendez-vous des mater' en colère".