La maternité suisse d'Elne fermée à cause de fissures, un appel aux dons sera lancé pour régler les travaux

Elle a fermé ses portes vendredi, "de manière temporaire" assure Nicolas Garcia maire de la commune d'Elne (Pyrénées-Orientales). La maternité suisse n'est plus ouverte au public pour cause de fissures. Les services de la mairie se sont aperçus que plusieurs déjà présentes sur et dans le bâtiment s'étaient étendues ou élargies. Des experts ont été sollicités et ont conseillé la fermeture du site au public le temps d'évaluer et de réaliser les travaux nécessaires.

ⓘ Publicité

La sécheresse en cause

"La rivière [Le Tehc ndlr] passée ici au nord d'Elne, il y a quelques siècles. Elle a déposé des limons et on a certainement posé cet édifice dessus. Edifice qui est même gros avec une faible fondation, et simplement posé sur les limons, la sécheresse peut l'avoir fait bouger." explique Nicolas Garcia. Ainsi les fissures dues à l'usure et l'âge de la maternité se seraient aggravées par cet imperceptible mouvement des sols asséchés. Mais avec 40 000 visiteurs par an en moyenne et déjà plus de 13 000 reçus cette année pas question de prendre de risques. La maternité restera donc fermée jusqu'à début juillet "pas plus" espère le maire de la commune, le temps des travaux.

Sur les escaliers en marbre de la bâtisse plusieurs fissures, elles sont aggravées dernièrement. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Nicolas Garcia, maire de la commune détaille les fissures dans le marbre de l'escalier. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

"On fera un appel aux dons pour aider à financer les travaux"

Lesquels "ne devraient pas être des travaux énormes", mais tout de même couteux car il s'agit de travailler le marbre dans une bâtisse construite au début du XX°. Autant dire que les précautions nécessaires vont avoir un coût. Coût que Nicolas Garcia pressent déjà élevé. "Donc on va certainement lancer des souscriptions populaires au niveau de toute la Catalogne pour nous aider à financer. C'est une sorte de mécénat pour nous aider à financer les travaux." Un appel aux dons lancé en comptant sur la valeur sentimentale du bâtiment pour beaucoup de familles catalanes qui comptent parmi leurs ainées quelqu'un né entre ces murs au moment de la Retirada.

Nicolas Garcia, maire de la Elne devant la maternité suisse. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

A cela s'ajoutent également les coûts pour maintenir les expositions prévues au sein de la maternité suisse. L'édile prévoit déjà d'accueillir celle en cours dans le hall de la mairie d'Elne et d'installer une exposition extérieure dans le jardin de la maternité.

Des travaux plus importants à venir

Pour consolider l'ensemble de la maternité. Bâtie sans fondation, cette dernière est simplement "posée sur la terre", laquelle est un ancien lit du Tech selon Nicolas Garcia. Aussi la mairie s'interroge sur la nécessité de travaux de plus grande ampleur pour faire perdurer ce bâtiment classé monument historique au titre de l'Histoire. "On fera des études complémentaires pour savoir si au sous sol, il y a des choses à reprendre, à consolider. On laissera bien sûr pas l'édifice abandonné. Et c'est pour ça aussi que les travaux risquent d'être plus chers à termes que la simple réparation de ce marbre qui risque de tomber."