La mauvaise conscience des propriétaires de piscine de Vaucluse face à la sécheresse

16% des habitations de Vaucluse sont équipées de piscines. Notre département est le premier de France pour son taux de piscine par habitants. Pour l'instant pas d'interdiction de creuser une piscine ou d'installer un bassin gonflable hors sol sur sa terrasse.

Mais il y a la menace de la sécheresse : dans les bassins du Lez, des Sorgues, du Calavon Amont, du Sud Luberon et de la Nesque, il est déjà interdire de remplir sa piscine; on peut seulement remettre à niveau son bassin.

Creuser moins profond les piscines pour économiser l'eau

Dans le bassin du Calavon Amont, Eric Mulot installe ou rénove 70 piscines par an. Plusieurs clients ont déjà repoussé leur projet de chantiers de piscines à cause de la sécheresse. Il conseille aussi à ses clients de changer de comportements : "quand un client nous demande d'installer une piscine de 2 m 50 de profondeur, on essaie de lui faire comprendre que ca va être un souci de consommation d'eau*. On essaie d'être prudent. La tendance est au bassin de nage avec une hauteur d'eau d'un mètre quarante seulement. Cette année j'ai deux chantiers qui sont reportés à cause des restrictions d'eau; en espérant que l'année prochaine, nous n'aurons pas le même souci !"*

Mauvaise conscience - ou pas - au bord du bassin

Depuis plusieurs semaines, les enfants de Julien lui demandent quand ils pourront se baigner. Ce papa change le moteur de la filtration du bassin pour moins consommer d'eau. Avec la sécheresse, il s'interroge quand même : "en vérité, c'est une vraie inquiétude. On a un peu mauvaise conscience car on est privilégié et en même temps on a envie d'utiliser la piscine".

La mauvaise conscience au bord du bassin, ce n'est pas pour Raphaël : "quand les mairies arrêteront d'arroser la route, on fera davantage attention à la piscine".

Marion est déchirée entre plongeon et conviction : "pour l'écologie forcément que c'est une inquiétude mais à notre échelle c'est délicat. On a une piscine, on paye des impôts on veut en profiter ! Pour être honnête, le niveau d'eau restera le même".

Robert et Nadine redoute donc la sécheresse : *"*s'ils nous coupent la flotte, on n'a plus de piscine ! Mais on ne sait pas trop comment faire".

Les piscinistes sont inquiets. Benjamin vend des produits pour piscines : " les clients sont timides et veulent moins gaspiller d'eau. Ils ont peur des amendes*. On essaie de leur donner des conseils pour éviter que la piscine devienne verte. Il faudrait alors jeter toute l'eau"*.

Dans cinq secteurs de Vaucluse, il est déjà interdit de vider sa piscine pour la re-remplir.