La Mayenne, département exemplaire pour les vétérinaires en milieu rural

Vaiges, France

Les vétérinaires de campagne manquent cruellement en France. C'est le thème du film de Julie Manoukian sorti le 1er janvier dernier, "Les vétos". Pour le moment, le nombre de vétérinaires dans nos campagnes mayennaises est au dessus de la moyenne mais cela reste difficile d'attirer les jeunes.

Une centaine de professionnels sont installés dans le département actuellement. Medhi Hakimi en fait partie. Ce vétérinaire de 46 ans est installé à la clinique de Vaisges.

Premier rendez-vous à 9h dans l'élevage de Mickaël Ricou à Saint-Jean-sur-Erve. Ici, la pénurie de vétérinaire en campagne trotte dans les esprits. "Ce serait un gros problème si on était touchés, déplore Mickaël Ricou. C'est comme pour les humains, il faut un docteur. Si on ne pouvait plus avoir de césarienne, on devrait changer de méthode d'élevage et de race."

Mehdi Hakimi a réalisé une trentaine de prises de sang au sein de l'élevage afin de vérifier l'état de santé des vaches. © Radio France - Diane Sprimont

Eléveurs et vétérinaires main dans la main

Dans les Pays de la Loire, on compte au total près de 1300 vétérinaires toute disciplines confondues pour environ 18 500 en France. Dans la Mayenne, le nombre important d'éleveurs explique en partie pourquoi le département attire les professionnels.

Mehdi Hakimi, président du Groupement technique de vétérinaire dans la Mayenne explique pourquoi le maillage est bon sur le territoire Copier

Les vétérinaires connaissent la Mayenne. Les Français, non

Rien qu'à Vaiges, cinq vétérinaires exercent alors qu'il n'y a plus de médecins généralistes. "En France, les vétérinaires connaissent la Mayenne. Les Français, non, sourit Mehdi Hakimi. C'est attractif parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'élevages et cela permet aux jeunes de pouvoir exercer l'activité qu'ils souhaient."

La Mayenne fait notamment figure d'exception parce que c'est le premier département où des initiatives ont été mises en place pour séduire les étudiants. Depuis quinze ans, le GTV organise des stages d'une semaine pour leur faire découvrir par groupe la profession, ses équipemements et la diversité des élevages.