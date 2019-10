La Mayenne est candidate pour obtenir le label Terre de Jeux pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

Département Mayenne, France

La Mayenne est candidate pour obtenir le label "Terre de Jeux". La France organise les Jeux Olympiques 2024 à Paris, dans moins de cinq ans. Et la Mayenne voudrait obtenir du comité d'organisation un label, pour montrer l'engouement de notre département pour les Jeux. Ce serait une nouvelle manière de faire la promotion de la Mayenne selon Olivier Richefou, le président du département.

Recenser tous les lieux d'accueil et d'entrainement possibles

"C'est un engagement qui doit être celui de tous les Mayennais, de toutes les collectivités, de toutes les associations, et bien sur du mouvement sportif en premier. Vincent Saulnier, conseiller départemental et adjoint au maire à Château-Gontier, a entrepris le tour de la Mayenne, pour aller à la rencontre de toutes les intercommunalités, pour les sensibiliser, recenser avec elles les équipements qui peuvent être mis à disposition demain d'équipes qui viendraient s’entraîner, pour participer aux Jeux Olympiques", explique Olivier Richefou.

Olivier Richefou, le président du département de la Mayenne. Copier

Tous les territoires de la Mayenne vont être concernés par cet accueil potentiel d'équipes

"Un département qui est Terre de Jeux c'est un département attractif, et les Jeux Olympiques c'est une merveilleuse occasion d'accueillir sur notre sol des équipes étrangères, comme cela se pratique déjà ponctuellement dans des stages de préparation. Tous les territoires de la Mayenne vont être concernés par cet accueil potentiel d'équipes, avec un phare, un élément majeur, qui sera Espace Mayenne (le futur complexe culturel et sportif quartier Ferrié à Laval, ndlr), et son mur d'escalade", ajoute le président du département.

Olivier Richefou, le président du département de la Mayenne. Copier

Par ailleurs la Mayenne souhaite aussi être labellisé comme centre d'entrainement et de préparation. Le département répertorie tous les lieux d'hébergement et lieux sportifs qui pourraient accueillir des délégations étrangères.

Olivier Richefou a rencontré la semaine dernière Tony Estanguet, le Président du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques & Paralympiques au 89e Congrès de l'Assemblée des Départements de France à Bourges.