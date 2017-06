La Mayenne à la recherche de sapeurs-pompiers volontaires

Environ 1 500 pompiers dans le département, le chiffre est stable mais trompeur. Des villages manquent cruellement de volontaires, ce qui pourrait fortement dégrader le service public plaident les soldats du feu mayennais.

"Là, on voit la photo de 2002.. Si on regarde celle de 2012, on ne doit être que trois à être resté", sourit Jérôme Jannot, pompier depuis 25 ans. Non pas que le chiffre de volontaires est en baisse dans sa caserne de Saint-Berthevin. Il y a toujours 36 pompiers. Mais avec le turnover, les fidèles se comptent sur les doigts d'une main. Beaucoup partent à cause d'une travail, de la retraite ou de fatigue. "Ici, heureusement on arrive encore à recruter. Deux jeunes sont arrivés en janvier, mais c'est aussi parce qu'on est pas loin de Laval", détaille-t-il.

Jérôme Jannot devant la caserne en 1981 © Radio France - Fabien Burgaud

Mais dans des villages comme Lassay-les-Châteaux, les recrues peinent à arriver. "Il en manque une quinzaine sur quarante" glisse-t-on au SDIS 53. "C'est surtout à cause des mutations démographiques. Les Mayennais se rapprochent des principales villes pour travailler, et on délaisse les plus petites. Une dizaine de casernes manquent de volontaires : Port-Brillet ou encore Craon, explique le lieutenant-colonel Eric Duverger. "Mais il n'y a pas que l'effectif qui manque, il y aussi la qualité. On manque de disponibilité pour les gens qui travaillent et peuvent intervenir". Principale crainte : que le service public se dégrade si les casernes sont loin de ces villages en manque de sapeurs-pompiers volontaires. "J'appelle tous citoyens qui ont envie de s'engager à nous rejoindre pour porter secours au plus prêt avec la meilleure efficacité possible", conclut-il.

Le lieutenant-colonel Eric Duverger © Radio France - Fabien Burgaud

Évènement : Avant-première mardi 27 juin à 21h au Cinéville de Laval du film "Les Hommes du feu" en partenariat avec France Bleu. Des pompiers répondront aux questions des spectateurs avant et après la projection.